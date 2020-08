Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat von der Fassade einer Scheune gehebelt

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Untere Straße 31, Mittwoch, 26.08.2020, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 27.08.2020, 07.00 Uhr

SUTERODE (köh) - In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Ortsdurchgangsstraße in Suterode. Der entwendete Automat war an einer Außenfassade einer Scheune angebracht und wurde augenscheinlich mit einem unbekannten Werkzeug von der Wand gehebelt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter 05551-70050 entgegen.

