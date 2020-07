Polizei Gütersloh

POL-GT: 82-jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (HL) - Am Dienstag, den 21.07.2020 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Ortsteil Lintel, bei dem ein 82-jähriger Mann aus Rietberg verstarb.

Zuvor hatte der Mann mit seinem Pkw die Straße Am Postdamm, aus Rietberg kommend, in Richtung Rheda-Wiedenbrück befahren. In Höhe der Einmündung Haselbusch kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst seitlich einen Straßenbaum. Im weiteren Verlauf kollidierte er dann mit einem zweiten Baum. Der 82-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletztungen, an dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Insgesamt wurde ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro beziffert. Zur Durchführung der Unfallaufnahme wurde die Straße für etwa drei Stunden voll gesperrt.

