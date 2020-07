Polizei Gütersloh

POL-GT: Junge Männer mit Spraydosen ertappt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Dienstagmorgen (21.07., 00.58 Uhr) meldeten Zeugen verdächtige Personen mit Graffitispraydosen am Waldweg (Nähe Spexarder Straße/ Sürenheider Straße).

Als die Beamten am gemeldeten Einsatzort eintrafen, stand ein Pkw am Waldrand. Wenige Zeit später kamen vier junge Männer zu dem Pkw zurück. Sie hatten Spraydosen dabei. Teilweise befand sich feuchte Farbe an den Dosen.

Die 18 bis 20 Jahre alten Männer machten unterschiedliche Angaben, wo sie die Farbe zuvor angesprüht haben. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

