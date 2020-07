Polizei Gütersloh

POL-GT: Sachbeschädigungen an leerstehenden Wohnhäusern - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montagnacht (20.07., 02.00 Uhr) bis Dienstagnacht (21.07., 02.00 Uhr) elf leerstehende Wohnhäuser an der Thomas-Mann-Straße beschädigt. Die Täter haben jeweils die hinteren Terrassentüren aufgebrochen und haben im Inneren der Häuser Schäden an den Einrichtungen und dem noch vorhandenen Mobiliar verursacht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

