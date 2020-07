Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendlicher randaliert und spuckt im Bus

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagabend (20.07., 23.15 Uhr) randalierte ein 14-Jähriger in einem Bus am Zentralen Omnibusbahnhof an der Kaiserstraße.

Nachdem eine Busfahrerin den Fahrgast und seine Begleitung aufgefordert hat, Müll und offene Getränke zu entsorgen, reagierte der 14-Jährige ungehalten. Er spuckte in Richtung der Frau, warf mit seiner Getränkeflasche und beleidigte die 65-jährige Fahrerin.

Zunächst rannte der Jugendliche mit seiner Begleiterin davon. Zeugen meldeten sich wenige Zeit später bei der Polizei. Die Identität des 14-Jährigen aus Gütersloh konnte daraufhin geklärt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ebenso wird die Tatbeteiligung seiner 18-jährigen Begleiterin ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell