Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Brand einer Gartenhütte

Heek (ots)

Eine Gartenhütte ist am Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache in Heek in Brand geraten. Im Heiligenkamp brannte gegen 18.00 Uhr eine Gartenhütte in voller Ausdehnung und drohte auf einen Carport überzugreifen. Durch die Hitzeentwicklung sprangen Fensterscheiben des angrenzenden Wohnhauses und die Traufenschalung wurde beschädigt. Die Flammen wurden von den Feuerwehrleuten gelöscht. Die Brandursache wird nun durch Experten der Kripo Borken ermittelt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

