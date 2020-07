Polizei Gütersloh

POL-GT: Vier Diebstähle aus unverschlossenen Pkw - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Am Wochenende (17.07 - 19.07.) kam es sowohl in Rheda-Wiedenbrück, als auch in Versmold zu jeweils zwei Diebstählen aus Pkw, bei denen die Fahrzeuge den ersten Erkenntnissen nach unverschlossen abgestellt wurden.

Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheiten in Rheda-Wiedenbrück, an der Theodor-Storm-Straße und an der Straße An der Schäferwiese und öffneten die unverschlossenen Pkw. In einem Fall entwendeten die Täter eine EC-Karte, Fahrzeugdokumente und Bargeld aus einem Mercedes Benz. Am zweiten Tatort konnten noch keine Angaben zu dem Diebesgut aus einem Ford gemacht werden.

In Versmold lagen beide Tatorte an der Berliner Straße. Hier gelangten unbekannte Täter, ebenfalls problemlos und gewaltfrei, in einen jeweils unverschlossenen Ford sowie einen VW. In den Versmolder Fällen wurden die Täter in den Handschuhfächern fündig und entwendeten Geldbörsen mit Bargeld, EC-Karten und einigen Dokumenten.

Folgen Sie dem Rat der Polizei Gütersloh:

- Achten Sie immer bewusst darauf, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist. Auch wenn Sie eine Funkfernbedienung benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie das Verschließen wahrnehmen. - Ihr Fahrzeug ist kein Tresor: Hinterlassen Sie keine Wertgegenstände im Pkw. - Selbst eine Jacke im Fahrzeuginnenraum kann einen Täter dazu verleiten, ihren Pkw aufzubrechen: Legen Sie daher z.B. Bekleidungsstücke in einen sichtgeschützten Bereich, wie einen Kofferraum. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen immer und umgehend über den Polizeiruf 110.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im Zeitraum des Wochenendes an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell