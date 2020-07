Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Fachwerkhauses in der Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Montagmorgen (20.07., 04.00 Uhr) meldeten Zeugen den Brand eines Fachwerkhauses in an der Berliner Straße.

Das derzeit leerstehende Haus brannte im Bereich des Erdgeschosses aus. Zudem wurde die darüber liegende Etage stark in Mitleidenschaft gezogen. Angrenzend wohnende Nachbarn verletzten sich nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 150000 Euro. Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen. Zu der Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Feuer machen? Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen rund um das Haus gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

