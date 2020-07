Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung mit Messer - Versuchte Körperverletzung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Sonntagnacht (19.07., 01.23 Uhr) ereignete sich an der Holzheide/ Marienfelder Straße eine versuchte Körperverletzung zwischen zwei Männern, bei der ein Mann den anderen mit einem Messer attackierte.

Den bisherigen Erkenntnissen nach, kam es zwischen den zwei 22- und 49-jährigen Männern aus Gütersloh zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung. In der Folge zog der 22-Jährige unvermittelt ein Messer und versuchte seinen Kontrahenten damit zu verletzen. Der 49-Jährige wurde hierbei nicht verletzt. Ein Zeuge konnte die beiden kurz darauf trennen und anschließend die Polizei verständigen.

Die eingesetzten Beamten konnten den 22-jährigen Mann umgehend antreffen und in Gewahrsam nehmen. Er schien in einer psychischen Ausnahmesituation zu sein und war zudem stark alkoholisiert. Aufgrund seines Allgemeinzustandes wurde durch den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik geprüft und veranlasst. Der 22-Jährige muss sich zudem ein einem Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

