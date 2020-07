POL-GT: Dachstuhlbrand in Gütersloh

Polizei Gütersloh

Gütersloh (SL) - Am Freitagnachmittag (17.07.2020) gegen 15.10 Uhr erhielten die Feuerwehr und die Polizei Kenntnis von einem Brand an der Holler Straße in Gütersloh. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach eines Einfamilienhauses. Die anwesenden Hausbewohner hatten zu diesem Zeitpunkt das Objekt bereits verlassen, so dass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass Teile des Hauses weiterhin bewohnbar sind. Die Brandursache ist bislang unbekannt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

