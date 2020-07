Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismus im Klimapark des LGS-Geländes in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Im Zeitraum von Samstag (11.07., 21.00 Uhr) auf Sonntag (12.07., 10.00 Uhr) richteten bislang unbekannte Täter einen erheblichen Schaden im Bereich des Klimaparks am Gallenweg an. Teile einer naturwissenschaftlichen Ausstellung am Pavillon wurden beschädigt oder sogar zerstört.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

