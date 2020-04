Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Garn nicht "gentlemanlike"! - Bundespolizei nimmt 50-Jährigen nach Belästigung von mehreren Frauen vorläufig fest

Essen - Bochum - Dortmund (ots)

Ganz und gar nicht "gentlemanlike" verhielt sich ein 50-jähriger Mann gestern Abend (29. April) gegenüber von mehreren Frauen. Bundespolizisten nahmen den afghanischen Staatsangehörigen im Bochumer Hauptbahnhof vorläufig fest.

Nach Angaben von Zeugen soll der 50-Jährige zwei 20- und 21-jährige Dortmunderinnen im Essener Hauptbahnhof sexuell beleidigt haben. Dabei soll der Afghane sexuelle "Körperbewegungen" gegenüber den beiden Frauen demonstriert haben.

Anschließend soll er zusammen mit den beiden Dortmunderinnen in einen Zug in Richtung Dortmund gestiegen sein. In dem Zug soll er sich zu den beiden Frauen gesetzt und diesen mehrfach seinen "Kussmund" gezeigt haben.

Später setzte er sich zu einer weiteren 26-jährigen Dortmunderin und soll auch dieser mehrfach den "Kussmund" gezeigt haben. Die Frau handelte richtig, entfernte sich aus der Sitzgruppe und begab sich zu zwei weiteren Reisenden. Dies soll der Tatverdächtige zum Anlass genommen haben der Frau zu folgen, sich ebenfalls dazu zu "gesellen" und vor diesen einen Tanz aufzuführen.

Die Bundespolizei setzte dem "Treiben" des Mannes, beim Halt des Zuges im Bochumer Hauptbahnhof, ein Ende und nahm ihn dort vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Afghane mit 1,4 Promille alkoholisiert war.

Die Bundespolizei ordnete die Sicherstellung von Videoaufzeichnungen aus dem Zug und dem Essener Hauptbahnhof an.

Gegen den bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannten 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung auf sexueller Basis eingeleitet. *ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell