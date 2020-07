Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf nasser Fahrbahn - 18-Jähriger schwerverletzt - Nachtrag

Gütersloh (ots)

Werther (MK) - Am Mittwochabend ereignete sich auf der Engerstraße ein schwerer Verkehrsunfall eines 18-jährigen BMW-Fahrers (siehe Pressemeldung vom 16.07. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4654127). Der 18-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen in ein Bielefelder Klinikum transportiert. Am Donnerstagnachmittag (16.07.) erlag der junge Mann im Krankenhaus seinen Verletzungen.

