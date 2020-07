Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsbehinderungen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Freitagnachmittag (17.07.) kommt es aufgrund einer Versammlungslage in der Straße In der Mark zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei ist mit starken Kräften im Einsatz. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Versammlungsraum zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell