Polizei Gütersloh

POL-GT: 18-Jähriger verstirbt bei Verkehrsunfall in Werther - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - Am Mittwochabend (15.07.,21.00 Uhr) ereignete sich in Werther auf der Engerstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines BMW erlag am Donnerstag seinen Verletzungen. Als die Rettungskräfte am Mittwoch am Unfallort eintrafen, waren bereits Ersthelfer vor Ort. Der 18-Jährige musste durch die Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Derzeitigen Erkenntnissen nach, befuhr der 18-jährige die Enger Straße in Richtung des Ortsteils Häger, als er am Ausgang einer Kurve nach rechts von der regennassen Fahrbahn abkam. Dort stieß er gegen einen Begrenzungspfosten und kollidierte wenige Meter weiter mit einem Baufahrzeug, welches in einer Baustelle neben der Fahrbahn stand.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu der Eintreffsituation am Unfallort geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Vorausgegangene Pressemeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4654127 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4654508

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell