Polizei Gütersloh

POL-GT: 22-jähriger stirbt nach Frontalcrash

Gütersloh (ots)

Gütersloh (SL) - Am Samstag, 18.07.2020, gegen 18.24 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Gütersloher mit seinem Opel Vectra die innerstädtische Sundernstraße in Fahrtrichtung ortsauswärts. Dabei geriet er aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW eines 50-jährigen Verlers. Der junge Gütersloher hatte nach ersten Erkenntnissen keinen Sicherheitsgurt angelegt und wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er im Verlaufe des Abends seinen erlitten Verletzungen. Der Verler wurde mit leichteren Verletzungen zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden PKW entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf zirka 5000 Euro geschätzt. Die Sundernstraße wurde zur Bergung der verletzten Personen und für die Unfallaufnahme für zirka zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Im Rahmen des Einsatzes schritt die Polizei gegen einen Schaulustigen ein, welcher fortwährend die noch laufenden Bergungsmaßnahmen filmte. Das Mobiltelefon wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

