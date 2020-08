Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht- Polizei Nörten-Hardenberg sucht jugendliche Zeugen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Hannoversche Straße, Donnerstag, 20.08.2020, 16.30 Uhr

ANGERSTEIN (köh) - Am Donnerstag, den 20.08.2020, gegen 16.30 Uhr, kam es in Angerstein in Höhe der Firma Eisen Schmidt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw, vermutlich mit einem größeren SUV, vom Fahrbahnrand der Hannoverschen Straße an und touchierte dabei mit dem Heck seines Fahrzeuges eine in diesem Moment vorbeifahrenden Radfahrerin. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Autofahrer hat vermutlich diese Situation nicht mitbekommen und fuhr, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern, weiter.

Offensichtlich haben zwei zufällig vorbeikommende Jugendlich den Vorfall beobachten können, sich aber noch nicht bei der Polizei gemeldet. Zeugen, insbesondere die Jugendlichen, mögen sich bitte bei der Polizei Nörten-Hardenberg unter der Telefon 05503-915230 melden.

