POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern; Aufruf an Beteiligten, sich zu melden

Sehnheim (ots)

Am Sonntag gegen 10:45 Uhr kommt es zu einem Ausweichmanöver im Begegnungsverkehr zweier Fahrradfahrer. Die Unfallstelle befindet sich zwischen Klosterstuben und Campingplatz-Sehnheim (Taubengrün). Der beteiligte Radfahrer, welcher die Strecke aus Sehnheim kommend befahren hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Cochem in Verbindung zu setzen. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang mitteilen können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

