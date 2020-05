Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Rauchmelder alarmiert Nachbarin - Nachbarin bringt Bewohnerin in Sicherheit

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. Mai 2020, 15:55 Uhr, Aldekerkstraße, Heerdt

Ein piepsender Rauchmelder schreckte am Nachmittag eine Kindergärtnerin eines Kindergartens auf der Aldekerkstrasse in Düsseldorf-Heerdt auf. Sie alarmierte umgehend die Feuerwehr. Als die ersten Kräfte der Feuerwache Quirinstraße an der Einsatzstelle eintrafen, fanden sie eine circa 60-jährige Frau im Wohnzimmer sitzend in einer Erdgeschoßwohnung. Die Frau wurde von der Meldenden des benachbarten Kindergartens erstversorgt. Der mit der Feuerwehr alarmierte städt. Rettungsdienst und ein Notarzt übernahm die Frau zur medizinischen Versorgung. Im Anschluß wurde die Frau zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Als nach acht Minuten die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, wurden sie bereits von Passanten zur betroffenen Wohnung eingewiesen. In der Wohnung fanden die Wehrmänner eine circa 60-jährige Frau im Wohnzimmer sitzend, von der meldenden Kindergärtnerin betreut, vor. Die Kräfte des Rettungsdienstes und der Notarzt übernahmen umgehend die medizinische Versorgung der Frau und transportierten diese im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung.

Es stellte sich heraus, daß die Kindergärtnerin das Piepsen des Rauchmelders gehört hatte und sich auf die Suche nach der Herkunft des Piepsens machte. Sie fand die Frau auf dem Boden liegend in der Küche der benachbarten Erdgeschoßwohung vor. Auf dem Herd stand eine qualmende Pfanne. Die Kindergärtnerin rief sofort die Feuerwehr und verschaffte sich Zutritt zur betroffenen Wohnung und brachte die Bewohnerin ins Wohnzimmer in Sicherheit. Weiterhin nahm sie die qualmende Pfanne vom Herd, stellte diesen ab, schloß die Küchentür, damit sich der Qualm nicht weiter in der Wohnung ausbreiten konnte, wies einen Passanten an, der alarmierten Feuerwehr den Weg zu weisen und kümmerte sich weiter um die Bewohnerin bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Für die Feuerwehr blieb nur noch das Belüften der Küche, dazu wurde ein Hochleistungslüfter in Stellung gebracht, der jedoch nicht mehr zum Einsatz kam, da der Qualm sich bereits durch das geöffnete Küchenfenster verzogen hatte. Nach knapp 50 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die 32 Wehrmänner konnten wieder zu ihren Standorten abrücken.

Das vorbildliche Verhalten der meldenden Kindergärtnerin wurde vom Einsatzleiter gelobt, durch ihr besonnenes und beherztes Handeln konnte Schlimmeres verhindert werden.

