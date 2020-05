Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Porsche Macan aufgebrochen und anschließend in Brand gesteckt

Hinterweidenthal-Salzwoog (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 18:00 Uhr, bis Montag, 09:15 Uhr, wurde ein auf dem Hinterhof eines Autohauses abgestellter Porsche Macan von unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Der Porsche brannte komplett aus. Der Tatort befindet sich in der Industriestraße zwischen Salzwoog und der B 427. Zuvor hatten die Täter zumindest das Lenkrad ausgebaut und die hochwertigen Alufelgen abmontiert. Der genaue Zeitpunkt ist noch unbekannt. Vielleicht gibt es Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Vorbeifahren auf der L 486 oder der B 427 einen Lichtschein oder ähnliches wahrgenommen haben. Die Schadenshöhe wird auf 45000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Autoaufbruch und der Brandlegung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

