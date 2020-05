Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mehrere Böschungsbrände halten Rettungskräfte und Polizeien in Atem Speele, am 09.05.2020 14:00 Uhr

Hannover (ots)

Kaum unter Kontrolle zu bringen waren am gestrigen Nachmittag zahlreiche Böschungsbrände, die sich immer wieder durch die extreme Trockenheit und Windboen entfachten. Zunächst konnte man die Ursache nicht feststellen. Ermittlungen der Bundespolizei zufolge war der Verursacher nach etwa einer Stunde ermittelt. Ein zuvor durchgefahrener Güterzug hatte ersten Ermittlungen zufolge durch eine schadhafte Bremse einen Funkenflug verursacht, der die Böschungen entlang der Bahnstrecke in Brand setzte. Am Boden bekämpften 120 Einsatzkräfte von sechs Ortsfeuerwehren die Glutnester und aus der Luft unterstützte eine so genannte "Super-Puma" der Bundespolizei aus Fuldatal die Löscharbeiten. Sie ist in der Lage aus einem "Big-Pack" (Wassserbeutel) ca. 2.000 Liter Löschwasser auf einen Brandpunkt oder über eine Brandfläche abzugeben. Dieser Einsatz muß natürlich in enger Abstimmung mit den Kräften am Boden erfolgen, um eine unfreiwillige "Dusche" zu vermeiden. Zusätzlich war auch ein Beobachtungs-Hubschrauber der Landespolizei Niedersachsen im Einsatz. Um derartige Löscharbeiten erfolgreich und gefahrlos für die Einsatzkräfte durchführen zu können, war es erforderlich, die über den Gleisen verlaufende Oberleitung mit einer Spannung von bis zu 15.000 Volt abzuschalten und durch Fachpersonal zu erden. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Abendstunden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht zu beziffern.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Hannover

Pressesprecher

Detlef Lenger

Telefon: 05121 745895-1030 o. Mobil: 0162/4894542

E-Mail: detlef.lenger@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell