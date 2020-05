Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Gesuchter Tatverdächtiger fällt durch fehlende Maske auf

Hannover (ots)

In der vergangenen Nacht haben Bundespolizisten einen 24-jährigen Mann am Hauptbahnhof Hannover gestellt. Er hielt sich in einer Dreiergruppe auf, alle ohne Masken. Als die Beamten die Männer ansprechen wollten, flüchteten sie.

Der 24-jährige Mann aus Eritrea wurde gestellt und überprüft. Der Betäubungsmittelkonsument ist wegen zahlreicher Delikte und mit unterschiedlichen Identitäten polizeibekannt. Zudem ist er mit einem falschen Geburtsdatum beim Einwohnermeldeamt in Lindhorst gemeldet. Aktuell wurde er von der Staatsanwaltschaft Bückeburg zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Betrugs ermittelt.

