Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleinstunfall mit auslaufender Kühlflüssigkeit (18.08.2020)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ausgelaufene Flüssigkeiten und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 9 Uhr zwischen Schönwald und Furtwangen ereignet hat. Eine aus mehreren Fahrzeugen bestehende Kolonne war auf der Bundesstraße 500 unterwegs. Als mehrere Autos abbremsen mussten, reagierte ein 51-jähriger Ford-Fahrer zu spät und fuhr auf einen vor ihm fahrenden VW-Golf auf. Durch die Beschädigung verlor der Ford mehrere Liter Öl und Kühlflüssigkeit, weshalb die Straßenmeisterei die Fahrbahn reinigen musste. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall keine.

Rückfragen bitte an:

Schweigler/Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell