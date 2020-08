Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Verkehrsunfall auf der B 31n - Zeugenaufruf (17.08.2020)

Stockach (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von über 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 14.00 auf der B 31 n. Ein 60-jähriger Audi-Fahrer war von Überlingen kommend in Richtung der A 98 unterwegs und wollte nach bisherigen Erkenntnissen von einer Pannenbucht aus verbotswidrig ein Wendemanöver durchführen. Hierbei übersah er einen nachfolgenden VW eines 58-jährigen Fahrers. Bei dem anschließenden starken Zusammenstoß wurden die zwei Insassen des VW leicht verletzt. Der VW, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang, bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, in Verbindung zu setzen.

