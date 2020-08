Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Durch Missachtung der Vorfahrt Unfall verursacht und geflüchtet (18.08.2020)

Allensbach (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen gegen 03.30 Uhr entstanden, als einem 30-jährigem Transporter-Fahrer auf der B 33 von einem unbekannten Autofahrer die Vorfahrt genommen worden war. Der 30-Jährige war in Richtung Konstanz unterwegs als nach seinen Angaben an der Anschlussstelle Allensbach-Mitte der Unbekannte auf die B 33 auffuhr, ohne seine Vorfahrt zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der Transporter-Fahrer nach links ausweichen und kollidierte mit fünf aufgestellten Warnbaken. Ohne sich um den Unfall zu kümmern fuhr der unbekannte Autofahrer weiter. Der Transporter war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Mühlhuasen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu wenden.

