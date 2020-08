Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkrs. KN) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (17.08.2020)

Moos (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer am Montag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 193. Der junge Mann war von Bankholzen in Richtung Schienen unterwegs, als ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein unbekannter Fahrer eines silberfarbenen Caddy mit einem Anhänger mit einem hohen Aufbau und blauer Plane, auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Motorradfahrer nach rechts, kam von der Straße ab und fuhr in den Wald hinein. Der junge Mann stürzte und kam kurz vor einem großen Baum zum Liegen. Der unbekannte Fahrer lenkte ebenfalls scharf wieder zurück auf seine Fahrspur und entfernte sich mit weiterhin hoher Geschwindigkeit vom Unfallort, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Bei dem Unfall entstand am Motorrad ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro. Personen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell