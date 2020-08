Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/Lkrs. KN) Pedelec-Akkus aus Ausstellungsraum gestohlen (14.08.2020)

Radolfzell (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl, der am Freitag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr in einem Fahrradgeschäft in der "Höllturm-Passage" begangen wurde. Bislang unbekannte Täter entwendeten drei Akkus der Marken "Yamaha" und "Bosch" an ausgestellten Pedelecs, ohne dass dies bei hohem Kundenaufkommen zunächst auffiel. Der Gesamtwarenwert wurde auf 1.500 Euro geschätzt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07731 95066-0, mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Schweigler/Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell