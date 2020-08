Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Dreister Pkw-Diebstahl

Kevelaer (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 12.08.2020, eine Probefahrt mit dem AUDI Q7 eines Autohauses auf dem Gewerbering dazu genutzt, sich mit dem Fahrzeug aus dem Staub zu machen. Der Termin war durch den angeblichen Sohn des Verdächtigen telefonisch abgestimmt worden. Zum vereinbarten Zeitraum erschien der Interessent und legte als Identitätsnachweis einen italienischen Führerschein, eine italienische ID-Card sowie eine Meldebescheinigung aus Gelsenkirchen vor. Als der Mann nach einer Stunde noch nicht zurückkehrte, war er noch telefonisch zu erreichen und gab vor, "in 10 Minuten" zurück zu kehren. Danach waren weder er noch sein "Sohn" zu erreichen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Dokumente offenbar gefälscht sind und die dort abgebildete Person in Gelsenkirchen nie wohnhaft war. Bei der Tatbeute handelt es sich um einen silbergrauen Audi Q7 mit den roten Kennzeichen KLE-06565. Hinweise an die Kripo Goch, Telefon 02823-1080. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell