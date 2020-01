Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - eine Pkw-Insassin leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Montagnachmittag, 20.01.2020, befuhr ein 32-jähriger Opel-Fahrer die Friedrich-Paffrath-Straße in südliche Richtung. In Höhe der Friedenstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah einen entgegenkommenden, 73-jährigen Fahrer eines Pkw.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Pkw beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren.

Die 72-jährige Beifahrerin im Pkw VW wurde leicht verletzte und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell