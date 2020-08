Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall

17-Jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Rees-Haffen (ots)

Am Mittwoch (12. August 2020) gegen 11:00 Uhr war ein 74-Jähriger aus Rees mit seinem Dacia-PKW auf der Galaystraße unterwegs. An der T-Kreuzung zur Bislicher Straße wollte er nach links auf die Bislicher Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem von links kommenden 17-jährigen Kradfahrer aus Rees, der bereits auf der Bislicher Straße in Richtung Haffen unterwegs war. Der Jugendliche stürzte mit seiner Yamaha-Maschine und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (cs)

