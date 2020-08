Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruchsversuch und Einbruch in zwei Kindergärten

Kevelaer (ots)

In den vergangenen Tagen wurden gleich zwei Kindergärten in Kevelaer angegangen: Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (11. August 2020) versuchten unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Heidstraße im Ortsteil Kervenheim einzudringen, scheiterten jedoch. In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (12. August 2020) hebelten Unbekannte dann ein Fenster und eine Metalltür zu einer Kita an der Schulstraße auf. Sie durchwühlten mehrere Schränke in der Einrichtung, Beute konnten sie jedoch keine machen. Die Kripo Goch bittet um Zeugenhinweise unter 02823 1080. (cs)

