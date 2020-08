Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Opel Vivaro beschädigt

Geldern (ots)

Am Mittwochmorgen (12. August 2020) beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen Opel Vivaro, der an der Straße Am Bollwerk am Fahrbahnrand abgestellt war. Der linke Spiegel des Opel wurde beschädigt und es entstanden Schrammen am Kotflügel. Ein Anwohner hörte gegen 5:00 Uhr einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er einen dunklen Kastenwagen, der zügig auf der Straße Am Bollwerk unterwegs war. Der Unfallverursacher hinterließ keine Angaben zu seiner Person. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell