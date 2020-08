Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve/ Emmerich - Polizei sucht vermisste Schülerin

Kleve/Emmerich (ots)

Seit 11.00 Uhr ist die Polizei Kleve auf der Suche nach einer 16jährigen Schülerin aus Kleve. Zeugen hatten am Mittwoch, 12.08.2020, am Emmericher Rheinufer im Bereich der Wardstraße das Fahrrad des Mädchens, dessen Socken und Schuhe sowie einen Rucksack gefunden. Zwischenzeitlich wurde ermittelt, dass die Schülerin gegen 10.00 Uhr das Elternhaus verlassen hat, um die Realschule in Kellen zu besuchen. Dort war sie nachweislich jedoch nicht. Die Vermisste ist ca. 160 cm groß und schlank. Sie hat glattes hüftlanges braunes Haar und ist mit einer blauen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Polizei ist derzeit mit einem Aufgebot an Kräften auf der Suche nach der Vermissten, die möglicherweise barfuß im Stadtgebiet Emmerich bzw. in Kleve unterwegs sein könnte. An der Suche beteiligen sich derzeit auch die Wasserschutzpolizei, Personenspürhunde sowie ein Polizeihubschrauber Für die Entgegennahme von Hinweisen hat die Polizei Kleve bis auf weiteres unter der Rufnummer 02821-5041123 ein Hinweistelefon eingerichtet. (SI)

