Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Erneut Wahlplakat beschädigt

Emmerich (ots)

Erneut wurde in Emmerich ein Wahlplakat in Brand gesetzt, welches an einem Baum auf dem Heideweg/Ecke Hekerenfelder Weg befestigt war. Ein Zeuge hatte in der Nacht zu Mittwoch, 12.08.2020, gegen 00.13 die Überreste des Plakats am Boden liegend vorgefunden und die Polizei informiert. Die Glutreste hatte er beim Eintreffen der Streife bereits mit einer mitgeführten Wasserflasche gelöscht. Durch den Brand wurde auch der Baum in Höhe der Befestigung des Plakats in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Staatschutz in Krefeld, Telefon 02151-6340, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (SI)

