Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Diebstahl aus Garage

Aalen (ots)

Mögglingen: Tätlicher Angriff bei Überprüfung der Corona-Vorschriften

Bei der Überprüfung im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch die Corona-Verordnung ist es am Montagmorgen in Mögglingen zu einem versuchten tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte gekommen. Aufgrund eines Zeugenhinweises wollten die Beamten kurz nach 11:00 Uhr ein Wohnhaus in der Straße Am Markt überprüfen. Damit war der 19 Jahre alte Wohnungsinhaber und seine 18 Jahre alte Freundin nicht einverstanden und zeigten sich aggressiv und beleidigten die Beamten. Im weiteren Verlauf hustete die Freundin provokant in Richtung der Beamten und hielt auch trotz Aufforderung den Sicherheitsabstand nicht ein. Schließlich versuchte sie einen Beamten zu schlagen, weshalb sie schließlich überwältigt und fixiert wurde. Der Wohnungsinhaber bedrohte die Beamten mit dem Leben und beleidigte sie fortwährend. In der Wohnung wurden vier weitere Personen, im Alter zwischen 18 und 20 Jahren festgestellt, die wie die Freundin auch, dort nicht gemeldet waren. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen: Diebstahl aus Garage

Durch einer unverschlossenen Türe ist zwischen Sonntag und Montag ein unbekannter Täter in eine Garage in der Hermelinstraße eingedrungen. Der Eindringling durchsuchte dort Schränke und zwei unverschlossene Autos nach Wertgegenstände. Hierbei wurde ein kleiner Bargeldbetrag, eine Taschenlampe und ein IPod im Gesamtwert von circa 120 Euro entwendet.

