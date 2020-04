Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt, Feuerwehreinsätze, Unfälle, 17-Jährige nach Dorgenhandel in Untersuchungshaft u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Feuerwehreinsatz

Ein kokelnder Wasserkocher löste in der Nacht zum Sonntag, gegen 3:15 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Ein Anwohner der Ziegeleistraße kam in seiner Wohnung zunächst zu Fall. Beim Versuch, sich wieder hochzuziehen, schaltete der Senior versehentlich den Herd an. Hierdurch begann der auf dem Herd befindliche Wasserkocher zu schmoren und der Rauchwarnmelder löste aus. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben, außer dem nun defekten Wasserkocher entstand kein Sachschaden. Der Rentner wurde aufgrund des vorangegangenen Sturzes zur Kontrolle in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Ludwigstraße geparkten Pkw der Marke BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der BMW wurde im Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Heckscheibe eingeschlagen

Rund 800 Euro Sachschaden hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem geparkten Ford. Am Pkw, der zwischen Samstag, 19:10 Uhr und Sonntag, 10 Uhr in der Fliederstraße abgestellt war, wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Schwaikheim: Auto zerkratzt

Zwischen Samstag, 28.03.2020 und Sonntag, 05.04.2020 wurde ein in der Leintelstraße geparkter Ford auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Fellbach: 17-Jährige nach Drogenhandel in Untersuchungshaft

Wegen unerlaubtem Handel mit Cannabis in nicht geringen Mengen wurde gegen eine 17 Jahre alte Jugendliche Haftbefehl erlassen. Auf die Spur der Jugendlichen war die Polizei gekommen, nachdem sie am 14.03.2020 in ihrer Wohnung in Schmiden Marihuana konsumiert hatte und der auffällige Geruch in dem Mehrfamilienhaus nicht unbemerkt blieb. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten 219 Gramm Marihuana, über 1.000 Euro Dealergeld, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial. Die junge Frau ist der Polizei keine Unbekannte. Sie war bereits mehrfach wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde gegen die 17-Jährige durch das Amtsgericht Stuttgart Haftbefehl erlassen. Sie wurde am 27.03.2020 in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Rudersberg-Michelau: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr einen in der Mittelfeldstraße auf einem Carport geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mercedes wurde an der Stoßstange hinten rechts beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, kurz nach 16:30 Uhr in der Schorndorfer Straße. Der Radler fuhr zunächst den Gehweg parallel zur Schorndorfer Straße in Richtung Stadtmitte entlang. Ohne auf den Verkehr zu achten überquerte er die Straße am dortigen Zebrastreifen. Ein hinter ihm fahrender 32-jähriger Motorradfahrer leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte eine Kollision zwischen den beiden Zweirädern aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Motorrad, wurde ersten Erkenntnissen zufolge aber lediglich leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Auenwald-Lippoldsweiler: Auffahrunfall mit Motorrad

Am Sonntag gegen 15 Uhr befuhren eine 24-jährige Fahrerin eines Pkw Bmw und ein 16-jähriger Motorradfahrer die K 1907 in Richtung Lippoldsweiler. Da ein Radfahrer vorausfuhr, verringerte die BMW-Fahrerin ihre Geschwindigkeit, was der Jugendliche mit seiner Yamaha zu spät erkannte. Er fuhr auf den Pkw auf, kam anschließend zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Murrhardt: Einbruch in Gartenhütte - Zeugen geuscht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Gartenhütte in der Gartenanlage Morlock eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter brachen die angebrachten Vorhängeschlösser auf und entwendeten 4 Lautsprecher im Wert von etwa 75 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 oder beim Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 zu melden.

Sulzbach an der Murr: Unfall mit Motorrad

Glück gehabt hat ein 19-jähriger Motorradfahrer am Samstag gegen 13.15 Uhr. Er befuhr die B 14 in Richtung Großerlach als er im Bereich der Fischbachkurve aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Maschendrahtzaun prallte. Der Fahrer konnte sich abfangen weshalb er nicht verletzt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2300 Euro.

Althütte: Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand rückte die Freiwillige Feuerwehr Althütte am Samstag, gegen 12:45 Uhr mit zehn Einsatzkräften drei Fahrzeugen aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine ca. 50 Quadratmeter große Wiese bei Sechselberg in Brand. Die Feuerwehr bekam die Flammen schnell unter Kontrolle, es entstand lediglich geringer Schaden.

Backnang: Skoda beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag, 28.03.2020 bis Samstag, 04.04.2020 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Hohenstaufenstaße geparkten Skoda Octavia. Vermutlich mit einem Stein wurde die rechte Fahrzeugseite auf einer Länge von ca. 150 cm zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

Kernen im Remsta l- Rommelshausen: Fenster eingeschlagen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zwischen Samstag, 3 Uhr und Sonntag, 20.30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein das Fenster eines ehemaligen Hallenbades in der Hangweide ein. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer Hinweise hierzu machen kann, meldet sich beim Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein in der Stettener Straße geparkter Pkw Hyundai wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden von rund 1500 Euro am Hyundai. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711 57720.

Fellbach-Schmiden: Versuchter Einbruch - Zeugenaufruf

Gegen 5.45 Uhr am Samstagmorgen hörte ein Zeuge Geräusche im Bereich einer Garage in der Fellbacher Straße. Wie sich später herausstellte, versuchten bislang unbekannte Täter in die Garage einzubrechen. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 9519130.

