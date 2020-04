Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots)

Rems-Murr-Kreis

Backnang: Unfall unter Drogenbeeinflussung

Am Samstag gegen 22:20 Uhr wollte ein Honda-Fahrer in die Talstraße einfahren und übersah die ordnungsgemäß auf der Talstraße fahrende 50 -jährige Lenkerin eines VW-Polo. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 35 -jährige Lenker des Honda unter aktueller Drogenbeeinflussung stand. Der Fahrer musste mit zur Blutentnahme.

Alfdorf: Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 24 -jähriger Nissan-Fahrer die Stauseestraße und wollte die Gschwender Straße bei Hellershof in Richtung Cronhütte überqueren. Dabei übersah er einen aus Richtung Hellershof fahrenden Opel Astra und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Der Opel Astra wurde durch den Aufprall auf eine Verkehrsinsel geschoben. Der 65 -jährige Opel Fahrer und seine 62-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.

Ostalbkreis

Bopfingen: Brand eines Wohnhauses

Am Samstag gegen 22.15 Uhr wurde der Brand eines Wohnhauses in Baldern gemeldet. Das Feuer wurde vermutlich durch Flex-Arbeiten im Dachgeschoß verursacht. Die Anwohner eines direkt angebauten Wohnhauses mussten ebenfalls evakuiert werden. Die Feuerwehr war mit 11 Einsatzfahrzeugen und 77 Feuerwehrleuten im Einsatz, um den Vollbrand zu löschen. An beiden Häusern entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro. Beide Häuser wurden durch das Feuer unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden.

Landkreis Schwäbisch Hall

Ilshofen: Motorrad beim Abbiegen übersehen

Am Samstag um 18:30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Traktor-Lenker die K 2664 von Leofels in Richtung Dünsbach. Kurz nach Leofels wollte er nach links abbiegen und übersah einen ihn überholenden Motorradfahrer. Der 52 -jährige Motorradfahrer stieß mit dem Traktor zusammen und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Motorradfahrer in Bach gestürzt

Ein 17 -jähriger Lenker eines Kleinkraftrades befuhr die L1040 Uhr von Gaggstatt in Richtung Kirchberg an der Jagst. In einer Rechtskurve kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten und eine Kurvenleittafel. Im Anschluss fuhr er eine 1,5 Meter hohe Böschung hinab und überschlug sich mehrfach auf einem 10 Meter breiten Plateau, bevor er mit seinem Kraftrad weitere 1,5 Meter tiefer in den Eselsbach stürzte und zum Liegen kam. Der Leichtkraftfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde stationär in eine Klinik eingeliefert. Der Verunglückte wurde durch eine aufmerksame Zeugin entdeckt, welche vermutlich zuvor von dem Kleinkraftfahrer überholt wurde. Die Zeugin bemerkte die fehlende und auf dem Plateau liegende Kurvenleittafel und hielt an. Dort entdeckte die Zeugin den verunfallten und schwerverletzten Fahrer. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell