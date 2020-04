POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radlader entwendet & Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen-Neustadt: Radlader entwendet

Im Zeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 8 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe einen im Erbachhof abgestellten gelben Radlader vom Hersteller Gehl. Das Arbeitsgerät hat einen Wert von rund 25.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen. Anbei ein Vergleichsbild des entwendeten Radladers.

Waiblingen: Beim Fahrstreifenwechsel Unfall verursacht

Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag, gegen 13:15 Uhr in der Straße Alter Postplatz. Ein 78 Jahre alter Ford-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel nach rechts die neben ihm fahrende 31-jährige Fahrerin eines VW Up und kollidierte mit dieser.

Waiblingen: Unfall mit Leichtverletztem

Ein Leichtverletzter sowie rund 12.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag, kurz vor 10 Uhr in der Straße An der Talaue. Ein 77 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr die Ausfahrt Waiblingen-Mitte von der B14 kommend und wollte nach links abbiegen. Dort missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 32-jährigen BMW-Fahrers, der in Richtung Bundesstraße abbiegen wollte. Der BMW-Fahrer erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

