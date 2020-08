Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebe machen tropische Beute

Goch-Nierswalde (ots)

Auf der Suche nach tropischen Schattenspendern waren offenbar Diebe in Goch-Nierswalde: Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen (11. August 2020) entwendeten sie zwei Palmen von einem Firmengelände an der Triftstraße. Die unbekannten Täter zerschnitten einen Maschendrahtzaun, um auf das Grundstück des Pflanzenhandels zu kommen. Von einer dortigen Freifläche stahlen sie dann zwei Chinesische Hanfpalmen. Wahrscheinlich sind die Diebe mit einem Fahrzeug vorgefahren, um die Beute abzutransportieren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter 0282301250. (cs)

