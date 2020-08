Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Radfahrerin schwer verletzt

Geldern (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagnachmittag, 11.08.2020, eine 78 Jahre alte Radfahrerin in das Krankenhaus gebracht werden. Die Frau aus Geldern war gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Kapellener Straße/Harttor bei dem Versuch, die Klever Straße auf der Radfurt zu überqueren, vom Pkw eines 58 Jahre alten Autofahrers aus Geldern, der von der Kapellener Straße nach rechts auf die Klever Straße einbiegen wollte, erfasst und zu Boden geschleudert worden. (SI)

