Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 22.11. - 24.11.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht! Bockhorn, Am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr, wird ein in der Lange Straße in Bockhorn auf einem Parkstreifen abgestellter Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Transit und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Der Verursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne seinen Mitwirkungspflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-7350 mitzuteilen.

Verkehrsunfälle mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht! Varel, Am Samstagmittag, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Varel, Am Pfarrgarten, ein schwarzer Opel Meriva, vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes, bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Bereits am Freitag, in der Zeit zwischen 10:05 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Windallee zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug einen auf dem Parkstreifen stehenden Pkw Mitsubishi. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 044519230, in Verbindung zu setzen

