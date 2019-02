PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 14.02.2019

Limburg (ots)

1. Geparktes Auto beschädigt, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, 13.02.2019, 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde in der Joseph-Schneider-Straße in Limburg ein geparkter weißer BMW beschädigt. Die Geschädigte hatte ihren Pkw gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums abgestellt und musste dann eine halbe Stunde später bei ihrer Rückkehr eine Delle im Bereich des linken Kotflügels feststellen. Der Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro wurde offensichtlich mutwillig verursacht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfallflucht in der Hölderlinstraße, Limburg, Hölderlinstraße, 13.02.2019, 09.00 Uhr bis 14.30 Uhr, (pl)In Limburg wurde am Mittwoch ein geparkter Isuzu D-Max bei einer Unfallflucht beschädigt. Der im hinteren, rechten Bereich beschädigte Pickup war zwischen 09.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Hölderlinstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Mögliche Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

