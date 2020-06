Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht der Brandstiftung

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr brannte ein Auto in der Richard-Demel-Straße in Ludwigshafen. Durch die Hitzeentwicklung wurden zwei neben dem brennenden Auto geparkten Autos ebenfalls beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Der entstandene Schaden dürfte sich nach erster Einschätzung auf ca. 60.000,- EUR belaufen.

Wer hat verdächtige Personen zu der Zeit in der Richard-Demel-Straße gesehen oder sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

