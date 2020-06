Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Missverständnis führt zu Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Eine 16-Jährige aus Ludwigshafen wurde am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr in einem Linienbus an der Endhaltestelle Rheingönheim geschlagen. Die Jugendliche hatte im Bus mit einer Freundin telefoniert und sich abfällig über einen Bekannten geäußert. Ein junger Mann, der hinter der Jugendlichen im Bus saß, habe sich scheinbar angesprochen gefühlt und der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen.

Der Täter wird wie folg beschrieben: ca. 20 Jahre alt, ca. 180cm groß, dunkle mittellange Haare mit Mittelscheitel, bekleidet mit dunkler Jogginghose, dunklem Pullover, südländisches Erscheinungsbild.

Er war in Begleitung eines ca. 20 Jahre alten Mannes der einen weißen Pullover anhatte.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

