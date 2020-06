Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, gegen 11 Uhr kam es an der Einmündung der B 44 / K 7 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin. Eine 71-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen, übersah beim Abbiegen eine ebenfalls 71-jahre alte Frau, welche zu Fuß die Straße überquerte. Die Fußgängerin stürzte und zog sich vermutlich schwere Verletzungen zu. Die genauen Verletzungen sind derzeit noch nicht bekannt. Die Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

