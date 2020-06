Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung in Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen eine körperliche Auseinandersetzung an der Straßenbahnhaltestelle der Ludwigstraße gemeldet. Acht Männer im Alter zwischen 22 und 29 Jahren sind zuvor in der Straßenbahn aus unbekannten Gründen in Streit geraten. Der Streit eskalierte und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich noch an der Haltestelle fortsetzte. Ein 28-jähriger Mann aus der Gruppe hat dann in etwas Abstand zu der anderen Gruppe ein Klappmesser gezogen. Daraufhin entfernte sich die andere Gruppe. Das Messer wurde nicht zu einem Angriff benutzt. Ein 22-jähriger Mann aus der Gruppe war derart alkoholisiert, dass bei ihm eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen wurde. Durch die Auseinandersetzung wurden drei Männer leicht verletzt, der Rest blieb unverletzt. Gegen die Männer wird nun wegen einer wechselseitigen Gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell