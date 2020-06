Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, kam es gegen 21.00 Uhr in der Fröbelstraße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Verkehrsunfall, als die 18-jährige Fahrerin eines Motorrollers einem vorausfahrenden Autofahrer auffuhr. Hierbei zog sich die Rollerfahrerin leichte Verletzungen zu. Es wurde festgestellt, dass die 18-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, welche zum Führen des Rollers berechtigt. Zudem ergaben sich Hinweise, dass die 18-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte, was sie letztlich bestätigte. Die Rollerfahrerin wurde auf die Polizeidienststelle verbracht, wo sie sich gegen die Entnahme der angeordneten Blutprobe wehrte. Zwei Polizeibeamte sowie die Rollerfahrerin selbst verletzten sich hierbei leicht. Die 18-Jährige erwartet neben der Einleitung von Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz nun auch eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung zum Nachteil von Polizeibeamten. Gegen den 31-jährige Halter des Motorrollers wurde unterdessen ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

