Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

Mehrere Passanten meldeten am Dienstagabend der Polizei Ludwigshafen gegen 20 Uhr aggressive und randalierende Personen in der Luitpoldstraße. Drei Männer im Alter zwischen 29 und 38 Jahren hatten Passanten angepöbelt und gingen auch einige los. Einer der Männer, ein 30-jähriger Heidelberger, hatte zuerst versucht einen Passanten am Hals zu packen und dann eine Flasche zerbrochen und schlug in Richtung eines anderen Passanten. Verletzt wurde durch den Angriff niemand. Der 30-jährige Angreifer war deutlich alkoholisiert. Er lehnte einen Atemalkoholtest ab. Ihm wurde zur Feststellung seines Alkoholisierungsgrades auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell