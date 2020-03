POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Absage der Fachtagung "Rechtspopulismus"

Polizeipräsidium Mannheim

Bereits seit einigen Tagen beobachten wir besorgt die Entwicklung in Bezug auf die Ausbreitung des sogenannten "Corona-Virus" in Deutschland und in der Rhein-Neckar-Region.

Mit Bedauern müssen wir nun mitteilen, dass wir uns dazu entschlossen haben, die am Freitag, 20.03.2020 geplante Fachtagung "Rechtspopulismus" im Harres in St. Leon-Rot abzusagen. Wegen der Unabwägbarkeiten und Risiken, deren weitere Entwicklung im Moment noch nicht abzusehen sind, möchten wir jegliches Gesundheitsrisiko für Teilnehmer*innen, Referent*innen und Organisationspersonal ausschließen.

Die Fachtagung soll im gleichen Rahmen und mit gleichen Inhalten zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

