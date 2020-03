Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Taschendiebin von beherzter Zeugin gestellt und anschließend der Polizei übergeben

Mannheim (ots)

Eine beherzte Zeugin hat am Mittwoch um 11.40 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Dammstraße einen Taschendiebstahl vereitelt. Eine 18-jährige Heranwachsende hatte einer Frau an einer Theke in den Rucksack gegriffen und die Geldbörse entwendet. Sowohl die Geschädigte als auch die Zeugin bemerkten den Diebstahl. Die verfolgte sofort die Tatverdächtige, die auf der Flucht den Geldbeutel wegwarf. Noch im Markt gelang es die junge Frau zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei im Büro festzuhalten. Auf dem Revier wurde diese erkennungsdienstlich behandelt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell